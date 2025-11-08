Lacedonia: caldaia rotta da tempo e bambini senza riscaldamento a scuola Genitori indignati, appello urgente a chi di competenza

"La caldaia è rotta e dallo scorso 17 ottobre i nostri figli sono a scuola senza riscaldamento". Genitori indignati a Lacedonia. Accade all'istituto magistrale Francesco De Sanctis, che ospita i bambini della scuola primaria e secondaria

"Abbiamo sollecitato tutti gli organi competenti ma ad oggi ancora niente. Nessun intervento. Lunedi mattina scorso c'è stato il sopralluogo da parte dell'Asl che ha constatato la bassa temperatura nell'edificio e altri inconvenienti procedendo con il verbale.

La dirigente scolastica attraverso una circolare ci aveva fatto sapere che il giorno 7 novembre, vale a dire, venerdì scorso, sarebbero andati in funzione ma questo non è avvenuto. Quanto tempo bisogna attendere ancora. E il comune cosa fa?"