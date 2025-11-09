Bagnoli Irpino, pronta la nuova seggiovia: "Arriva il Laceno del futuro" Angelo Mattia Rocco: progetto, impegno e visione, così sarà svolta turistica

E' tempo di grandi manovre sull'Altopiano del Laceno, in provincia di Avellino, dove è finalmente pronto l'impianto di risalita. E scatta il conto alla rovescia in Alta Irpinia per la rinascita dell'Altopiano e la realizzazione di una nuova visione di turismo. Si arriva ai milleottocento metri della vetta del Rajamagra, passando per le piste Sette Valli e la Amatucci e anche senza neve sarà piacevole in vetta ammirare il panorama. Una grande svolta per l'altopiano di Bagnoli Irpino come spiega il direttore del consorzio turistico Bagnoli Laceno, Angelo Maria Rocco:

"Come Consorzio turistico Bagnoli Irpino Laceno. Da fine giugno inizi luglio stiamo lavorando a quello che sarà, nei prossimi anni, ma nei prossimi mesi già il Laceno del futuro. Stiamo lavorando ad una progettualità e non mi riferisco semplicemente ad eventi oppure ad attività da svolgere. Sull'Altopiano Stiamo creando le condizioni, insieme alla Regione Campania, alla Provincia di Avellino, all'amministrazione comunale di Bagnoli Irpino e a tutti gli imprenditori della zona, per rilanciare l'area e per far sì che quello che è il vero turismo di montagna, che viviamo nelle altre regioni d'Italia, possa essere interpretato alla grande anche qui, al Lago Laceno. Le immagini del montaggio della delle sedie della funivia ci rendono felici, ci rendono orgogliosi di aver creduto in questi anni, ancora una volta alle potenzialità del Laceno. Siamo vicini davvero alla nuova stagione, siamo vicini davvero al rilancio dell'altopiano e siamo convinti che l'impianto di risalita come attrattore principale possa dare davvero una svolta al territorio" - conclude Rocco .