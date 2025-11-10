Cira Lombardo promuove La Gardenia ad Ariano: "Team qualificato e coinvolgente" Grande apprezzamento da parte della numero uno del wedding planner in Italia

Curiosità, alto gradimento e grande partecipazione al "Welcome Christmas firmato "La Gardenia", ad Ariano Irpino, nel cuore commerciale pulsante di Cardito. Un successo senza precedenti che premia la grande intuizione di Gennaro Iorizzo e il suo validissimo team.

E' stata la meravigliosa Cira Lombardo, numero uno del wedding planner in Italia, la protagonista della serata, presentata dalla bella e coinvolgente Angelita Ciccone.

"La Gardenia cattura l'attenzione e con la sua magia, si fa sentire abbastanza lontano. E poi ha un team così entusiasmante e coinvolgente, direi genuino. Ariano Irpino poi è il top. E' la roccaforte dell'epoca romana, tra la Campania e la Puglia, la città dei tre colli. Ancora oggi esprime un segno di aria, vento, libertà. E anche i ragazzi, sono leggeri, ariosi e sopraintendono il territorio con forza e determinazione. Avanti così".

I ringraziamenti: "Un momento davvero magico. Siete stati davvero tantissimi, e la vostra presenza ha reso la giornata speciale, piena di sorrisi, calore e spirito natalizio. Un ringraziamento speciale va anche al nostro meraviglioso team, che con passione e dedizione ha reso possibile ogni dettaglio di questa festa. Ma il grazie più grande va a voi, che ci avete scelto ieri e che continuerete a sceglierci per vivere insieme la magia del Natale".

Lo spirito dell'iniziativa

"C’era una volta un luogo dove il Natale non si immaginava… si viveva. Dove le luci non erano solo decorazioni, ma piccoli battiti di cuore. Dove ogni angolo profumava di casa, di sogni, di ricordi.

Tra risate, preparativi e tanto amore, abbiamo creato qualcosa di speciale. Perché per noi il Natale non è solo una stagione, è un sentimento.

È la meraviglia negli occhi dei bambini, è il calore di chi torna a casa, è la voglia di credere ancora nella magia. Abbiamo messo il cuore in ogni dettaglio, in ogni ambientazione, in ogni piccola luce che si accende. E nello spot che abbiamo realizzato, i veri protagonisti sono loro - i bambini - perché attraverso i loro occhi il Natale torna ad essere puro, semplice e autentico. Alla Gardenia Home, vogliamo farvi vivere tutto questo. Un viaggio tra emozione, bellezza e incanto… Perché il Natale, quello vero, comincia da qui".

La magia del Natale parte dalle radici. Alla Gardenia è possibile scoprire i tronchi per alberi di Natale, un dettaglio che fa la differenza e porta calore in ogni casa.

Una domenica speciale e da incorniciare, quella di ieri, nonostante il cielo grigio e la pioggia. Musica dal vivo, delizie gourmet e cocktail d’autore, atmosfere natalizie e tante ispirazioni per la casa.

Tantissime sorprese natalizie. 30% di sconto su tutti gli articoli di Natale per l'occasione. La possibilità di vincere un weekend per due persone con una spesa minima di 200 €.

Un via vai di persone già dal mattino e c'è chi è giunto anche da fuori regione. Un primo assaggio del Natale 2025 che arriverà, quest'anno ancora più suggestivo e luminoso ad Ariano Irpino, grazie al team della Gardenia.