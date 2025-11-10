Bagnoli, stazione sciistica del Laceno: verso la conclusione dei lavori Entro sessanta giorni il collaudo delle nuove opere

di Paola Iandolo

Si lavora alacremente alla stazione sciistica del Laceno di Bagnoli Irpino, dove è stato completato il montaggio delle sedie. Manca solo il collaudo, previsto tra 60 giorni. Oltre ai lavori della Doppelmeyer di rifacimento dell'infrastruttura montana, altre ditte lavorano alla urbanizzazione dell'area, che contempla la sistemazione delle piste e il completamento delle baite. In queste ore si sta testando il viaggio lungo l'intero percorso in vetta, sia con i gruppi elettrogeni che con l'impianto di alimentazione di Enel. Un passo importante per l'amministrazione comunale di Bagnoli Irpino.

Il cantiere è nel pieno delle sue attività e in queste ore le ditte incaricate stanno procedendo al completamento della sciovia Cuccioli, oltre al montaggio dei tappeti. I tempi di inaugurazione non sono certi, soprattutto alla luce del fatto che manca il completamento delle opere di urbanizzazione della stazione intermedia fino in vetta, la sistemazione delle piste e il completamento delle baite. Proseguono anche le interlocuzioni dell'esecutivo con il Laceno Live SRL di Grottaminarda che ha ottenuto appalto. Non si esclude che nelle prossime settimane sarà illustrato il progetto con le opere accessorie disegnate sull'altopiano del Laceno per lanciare il primo polo montano della Campania.



