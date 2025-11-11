Assemblea Anci a Bologna: partecipazione del comune di Venticano Confronto sulle sfide più urgenti per delineare insieme il futuro delle amministrazioni locali

Dal 12 al 14 Novembre 2025, si riunisce a Bologna la 42esima assemblea nazionale Anci (Associazione nazionale Comuni Italiani). Tre giorni di intenso confronto, in cui i sindaci italiani si riuniscono per analizzare le sfide più urgenti e delineare insieme il futuro delle amministrazioni locali.

L’assemblea annuale Anci non è solo un appuntamento istituzionale, ma un momento cruciale per rafforzare il dialogo, dare voce ai territori e trasformare idee e progetti in soluzioni concrete, capaci di rispondere in modo efficace e tangibile alle reali esigenze delle comunità.

La giornata di apertura spetterà al presidente della repubblica Sergio Mattarella. A tal proposito, anche il comune di Venticano parteciperà alla tre giorni con l'assessore Giusy Iachetta, accompagnata dal segretario comunale Gabriele Capozzi.

L’assemblea Anci è una un’occasione importante di confronto tra amministratori di tutta Italia. "A Bologna si respirerà un’energia positiva, la voglia di costruire insieme un futuro più sostenibile per i comuni, soprattutto in una fase di grandi cambiamenti economici e sociali - ha dichiarato l’assessore Iachetta - tanti i temi che verranno trattati, dalla questione delle risorse per gli enti locali, la gestione dei fondi Pnrr e la transizione digitale.

Si parlerà anche di sicurezza urbana, welfare di comunità e innovazione nei servizi pubblici. Credo che la rete Anci sia utile proprio per condividere idee concrete e replicabili"-, conclude l’assessore. Insomma una vetrina importante per i comuni Italiani, anche per il comune di Venticano che molto sta lavorando in tale direzione, occasione, inoltre, di incontro e di confronto che si concluderà venerdì 14 novembre".