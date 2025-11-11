Arcieri del tricolle: cinque ori ed un argento Gara interregionale indoor, con bersagli posti a 18 metri

Cinque ori, un argento ed un sesto posto in classifica per gli Arcieri del Tricolle alla gara interregionale indoor, con bersagli posti a 18 metri, tenutasi ad Ariano Irpino il 9 novembre 2025.



La competizione, organizzata dagli stessi Arcieri del Tricolle ed inserita nel calendario ufficiale della Federazione Italiana Tiro con l'arco (Fitarco), valevole per la qualifica ai prossimi campionati italiani e regionali, ha visto la partecipazione oltre che degli arcieri campani, anche di agonisti del Lazio e dell’Emilia Romagna e si è tenuta su due turni di gara, uno mattutino ed uno pomeridiano, con classifica finale unica.



Questi i risultati conseguiti dagli Arcieri del Tricolle:



Simone De Gregorio, arco olimpico, giovanissimi maschile, oro.



Alessia Manganiello, arco nudo, allievi femminile, oro.



Matilde Puorro, arco olimpico, giovanissimi, oro.