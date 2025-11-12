Ariano:"Efficientamento energetico e manutenzione straordinaria 18 alloggi" Il sindaco Enrico Franza: "Andiamo avanti senza lasciare indietro nessuno!"

Dopo lo straordinario intervento dei 63 alloggi nel rione Cardito, vi comunico che sono iniziati i lavori di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria degli alloggi su Via Panoramica (Borgo San Domenico - 18 alloggi)".

Ad annunciarlo è il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza

"Questo intervento si inserisce nel programma di recupero degli immobili di edilizia residenziale pubblica con fondi della Regione Campania, per un importo totale di 598.753,04 euro. La conclusione dei lavori è prevista per maggio 2026.

Un ringraziamento particolare va ai dipendenti dell’area tecnica del comune e a tutti i tecnici che hanno lavorato e continueranno a lavorare alla realizzazione di questo importante progetto. Andiamo avanti senza lasciare indietro nessuno!"