Ariano: bando pubblico per contributi straordinari attività del centro storico L'annuncio del sindaco Enrico Franza

Il comune informa che è stato avviato un bando pubblico per l’erogazione di contributi straordinari a favore delle attività commerciali e artigianali del centro storico, danneggiate dai lavori di riqualificazione urbana.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 25 novembre 2025.

Questo intervento rientra nel progetto “Lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione e valorizzazione del Centro Storico”, che include una serie di iniziative per la rigenerazione fisica e sociale del sistema delle piazze. L’avviso pubblico pubblicato stabilisce criteri, requisiti e modalità per la presentazione delle domande di contributo da parte delle imprese interessate.

Il sindaco ha dichiarato: "Questa è la prima volta che un’amministrazione ad Ariano prevede un sostegno diretto alle attività commerciali e artigianali in seguito a lavori pubblici. Siamo convinti che questi interventi restituiranno un nuovo volto alla nostra città, rendendola più attrattiva e fruibile per residenti e visitatori. Siamo consapevoli che le attività del centro storico hanno affrontato difficoltà logistiche ed economiche in questi mesi, e per questo abbiamo ritenuto necessario dimostrare il nostro sostegno. Restiamo vigili sull’andamento dei lavori, che ci consegneranno il centro storico che Ariano merita".

Aggiunge il delegato al commercio e alle attività produttive, Andrea Melito: "Si tratta del primo dei due bandi previsti a sostegno delle attività commerciali ed artigianali del centro storico. In questo primo avviso, destinato alle attività economiche che hanno già subito disagi nei mesi scorsi a causa dei cantieri,sono stati stanziati 35000€ seguirà nei prossimi mesi ulteriore avviso di €25000 per le restanti attività commerciali ed artigianali".

Per ulteriori dettagli, è disponibile la documentazione completa relativa al bando, comprensiva dell’avviso pubblico, del modulo di domanda e della dichiarazione de minimis, al seguente link: [Documentazione Bando](https://www.comune.ariano-irpino.av.it/it/news/bando-pubblico-per-lerogazione-di-contributi-straordinari-a-favore-delle-attivita-commerciali-artigianali-del-centro-storico-danneggiate-dai-lavori-di-riqualificazione-urbana).