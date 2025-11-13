Associazione nazionale marinai d'Italia: premio ai giornalisti Vigoroso e Pilla Riconoscimenti al dirigente scolastico e scrittore Ferrante e al giovane autore emergente Giardino

È scattato il fatidico conto alla rovescia per la prima edizione del premio Santa Barbara promosso e organizzato dalla associazione nazionale Marinai d'Italia, sezione di Montemiletto, presieduta da Francesco Iuliano.

Il prossimo sette dicembre alle ore 10.30 nella sala Impero si terrà la cerimonia di benedizione del quadro di Santa Barbara, protettrice della Marina, e a seguire la cerimonia di consegna del premio ai giornalisti sempre in prima linea, Gianni Vigoroso Ottopagine e Otto Channel Tv e Michele Pilla, al dirigente scolastico e scrittore Giovanni Ferrante, al giovanissimo autore emergente Manuel Giardino.

I quattro premiati sono stati scelti da una apposita commissione scientifica e saranno premiati per il loro impegno quotidiano e la passione sincera in favore del territorio irpino.

L'Associazione è nata nel settembre del 1979 durante un incontro tra amici di "vela": Capone Benito (grande invalido della Marina), Altavilla Emilio, Basile Carmine e Raduazzo Angelo, che intesero officiare una Santa Messa in memoria di Antonio De Stefano, morto sul cacciatorpediniere "Pessagno", nel golfo della Sirte e del capo motorista navale, Bernardo Pesa, caduto nel golfo di Biscaglia a bordo del sommergibile "Tazzoli".

In onore e al sacrificio di questi figli di Montemiletto, si è costituita nel giugno del 1983, l'Associazione Marinai d'Italia che, come segno tangibile della sua presenza a Montemiletto, ha inteso non solo realizzare un monumento dedicato ai caduti del mare, progettato dall'architetto Leandro Costantino, inaugurato con una solenne cerimonia l'8 luglio del 1984 ma, soprattutto, impegnarsi e a prodigarsi per la collettività montemilettese, in iniziative sociali, culturali, umanitarie e sportive.

Il gruppo associativo, infatti, nel corso della sua storia, è stato promotore di varie "uscite in mare", di gite paesaggistiche, si è impegnata nella lotta contro la leucemia e in numerose iniziative di solidarietà sociali, nonché, promotore di numerose manifestazioni culturali quali: mostre di modellismo navale, rassegna della zampogna, teatro dei burattini per bambini e varie organizzazioni natalizie che hanno reso lustro e orgoglio ai propri associati.