Giornata mondiale dei poveri: ecco la cena di beneficenza ad Ariano Il ricavato della serata sarà destinato alle attività della caritas diocesana

"Ancorati alla speranza". E' lo slogan che accompagna la IX giornata mondiale dei poveri. Vescovo, parroci, Caritas, Csv e associazioni insieme a tavola, in località Santa Barbara ad Ariano Irpino, per una cena di beneficenza, il cui ricavato sarà destinato alle attività della Caritas diocesana. A fare gli onori di casa, il parroco don Ottone Morra insieme ai componenti del comitato come sempre attivissimi.

Una serata in allegria e soprattutto in rete tra le varie associazioni che operano sul territorio con grande spirito di solidarietà. Ed è proprio in stretta sinergia che si possono raggiungere importanti risultati, attraverso una serie di progetti che mirano ad aiutare persone che vivono in condizioni di estrema povertà.

Il direttore della Caritas don Marco Ulto, ha ringraziato tutti i presenti per la straordinaria adesione. Accade alla vigilia dell'adorazione eucaristica in programma domani, venerdì 14 novembre alle ore 20.00 nella chiesa di Sant'Agostino.

E il prossimo 16 novembre alle 19.30 nella basilica cattedrale, la caritas diocesana, insieme alla diocesi promuovono una serata di testimonianza e riflessione sul tema della speranza.



Ad Ariano Irpino giungerà don Antonio Loffredo, parroco del Rione Sanità di Napoli, insieme ai giovani della Cooperativa “La Paranza”, realtà nata nel cuore di uno dei quartieri più complessi della città.



Un incontro per ascoltare come la speranza, vissuta nel Vangelo e tradotta in gesti concreti, possa trasformare le periferie in luoghi di luce e di futuro.