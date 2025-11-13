Raccolta escrementi, cestini che traboccano: ogni mese la stessa storia Puntualmente la mancata raccolta restituisce uno spettacolo indecoroso in varie zone della città

Rione Martiri ad Ariano Irpino. Ma è possibile che ogni volta bisogna ricorrere ad un articolo di giornale, ad un post sul gruppo decoro urbano per svuotare un contenitore per la raccolta di escrementi canini?

Eppure dovrebbe essere un fatto scontato e di routine. Invece? Puntualmente la mancata raccolta di questi rifiuti maleodoranti restituisce un spettacolo indecoroso in varie zone della città. E la colpa qui non è di certo dei cittadini e in modo particolare di chi rispetta le regole e l'ambiente, munendosi di palette e bustine.

Chi è addetto a questo tipo di raccolta, dopo questo ennesimo appello mensile, lo ha capito una volta e per tutte che questi cestini vanno svuotati e possibilmente anche igienizzati, non appena riempiti, senza più dover elemosinare un intervento? Eppure ci risulta che sindaco e amministratori hanno più volte invitato gli addetti ai lavori ad intervenire frequentemente. Speriamo sia la volta buona, ma ci crediamo poco...