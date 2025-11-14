Festa del ringraziamento ad Ariano: sarà piazza Mazzini protagonista quest'anno Cambia anche il luogo in cui avverrà la celebrazione

Si terrà ad Ariano Irpino, nel cuore delle aree interne la giornata del ringraziamento provinciale dell'Ufita. L'appuntamento in programma domenica 16 novembre in una location insolita ma particolarmente bella e significativa. Il ritrovo dei mezzi agricoli parati a festa, avverrà alle 8.00 in piazza Mazzini, a causa dei lavori che stanno interessando il centro storico e in questo momento proprio piazza plebiscito. Cambia anche il luogo in cui avverrà la celebrazione in programma alle 11.00 e officiata dal vescovo Sergio Melillo insieme al parroco don Daniele Palumbo. Dalla basilica cattedrale alla chiesa di San Pietro Apostolo tanto cara al compianto don Carminio Lo Surdo. Ed è questa la bella notizia accolta con gioia dalla comunità parrocchiale e dalla gente di via Guardia. E' come ritornare nel luogo di partenza, dove tutto ebbe inizio tanti anni fa. Don Carminio, da sempre al fianco degli operatori della terra, è stato tra i pionieri di questa tradizione. La giornata di concluderà in piazza Mazzini con la benedizione dei mezzi agricoli.