Si terrà ad Ariano Irpino, nel cuore delle aree interne la giornata del ringraziamento provinciale dell'Ufita. L'appuntamento in programma domenica 16 novembre in una location insolita ma particolarmente bella e significativa. Il ritrovo dei mezzi agricoli parati a festa, avverrà alle 8.00 in piazza Mazzini, a causa dei lavori che stanno interessando il centro storico e in questo momento proprio piazza plebiscito. Cambia anche il luogo in cui avverrà la celebrazione in programma alle 11.00 e officiata dal vescovo Sergio Melillo insieme al parroco don Daniele Palumbo. Dalla basilica cattedrale alla chiesa di San Pietro Apostolo tanto cara al compianto don Carminio Lo Surdo. Ed è questa la bella notizia accolta con gioia dalla comunità parrocchiale e dalla gente di via Guardia. E' come ritornare nel luogo di partenza, dove tutto ebbe inizio tanti anni fa. Don Carminio, da sempre al fianco degli operatori della terra, è stato tra i pionieri di questa tradizione. La giornata di concluderà in piazza Mazzini con la benedizione dei mezzi agricoli.
Festa del ringraziamento ad Ariano: sarà piazza Mazzini protagonista quest'anno
Cambia anche il luogo in cui avverrà la celebrazione
E' la tradizione che si rinnova
Ariano Irpino.