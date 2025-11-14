Screening diabete ad Ariano: ecco perchè sono importanti In campo nella centralissima piazza plebiscito: Asl di Avellino e Croce Rossa

L'importanza della prevenzione e degli screening gratuiti nelle piazze. Effettuate 73 glicemie ed eseguite 34 emoglobine da processare giudicate a rischio molto elevato di patologie diabetiche. Una risposta come sempre significativa ad Ariano Irpino nel corso della giornata mondiale del diabete.

In campo l'Asl di Avellino nel promuovere uno screening diabetologico e visite gratuite destinate alle persone che presentano fattori di rischio, come familiarità, sovrappeso, ipertensione o sindrome metabolica.

Insieme al personale sanitario, l'apporto prezioso dei volontari della croce rossa guidati da Patrizia Savino.

La grande diffusione del diabete - oltre il 6% della popolazione secondo l’Istat con un trend in progressivo aumento - e la complessità della gestione del paziente, che necessita di un approccio multidisciplinare e una presa in carico globale, rendono necessario promuovere le attività di prevenzione per individuare precocemente la malattia e prevenirne le complicanze.

In occasione della giornata mondiale del diabete illuminati di blu l’ospedale di Ariano Irpino, i Cad di Montoro e di Lioni al fine di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e cura del diabete.