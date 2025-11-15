Grottaminarda: il comune all'assemblea dell'Anci A partecipare l'assessore Marisa Graziano, con delega del sindaco Marcantonio Spera

Anche quest'anno il comune di Grottaminarda rappresentato all'assemblea nazionale dell'Anci che si è tenuta presso il centro fiere di Bologna dal 12 al 14 novembre.

A partecipare l'assessore Marisa Graziano, con delega del sindaco Marcantonio Spera. “Insieme per il bene comune” è stato il titolo di questa 42^ edizione:

"Un titolo particolarmente significativo. Non un semplice motto, ma una visione dell'Anci che la nostra amministrazione condivide in pieno: collaborazione e solidarietà per far crescere il Paese e per far crescere le nostre piccole ma altrettanto importanti comunità - afferma Marisa Graziano, delegata alla valorizzazione del territorio e alle politiche sociali - l'assemblea dell'Anci, a cui partecipo oramai da diversi anni con grande interesse, rappresenta un'occasione unica per condividere idee e progetti con altri amministratori, sindaci ed imprese, per inoltrare istanze alle istituzioni e per parlare di infrastrutture, welfare, transizione energetica, sicurezza urbana, Pnrr.

All'assemblea nazionale sono state portate al centro del dibattito le sfide reali delle nostre città. I sindaci italiani chiedono attenzione nazionale: dall’emergenza abitativa al trasporto pubblico insufficiente, dal sostegno alle famiglie con persone fragili al rafforzamento di scuola e nidi, dagli investimenti per strade e aree montane al contrasto al dissesto idrogeologico.

Il presidente nazionale Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è stato particolarmente accogliente con i delegati campani riservandoci ascolto. E ciò che ha detto il presidente delle repubblica, Sergio Mattarella, che "i comuni sono la prima linea della nostra democrazia", ci rende ancor più orgogliosi del ruolo che i concittadini ci hanno affidato».