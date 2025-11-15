"Patto per l'Irpinia: Famiglietti, Amendola, Fiordellisi e Acierno a Frigento L'iniziativa proseguirà domani a Calitri e lunedì ad Avellino all'ex stazione ferroviaria

Appuntamento per questo pomeriggio a Frigento nelle sala consiliare del comune dove si terrà l'evento "Patto per l'Irpinia con Fico presidente". L'inizio è previsto per le ore 17.30. Relazioneranno Luigi Famiglietti (docente universitario di diritto degli enti locali - ex sindaco, già parlamentare della XVII legislatura), Maria Laura Amendola giornalista, Franco Fiordellisi dirigente Cgil e Silvana Acierno. L'incontro sarà moderato da Francesco Di Sibio.

"L'iniziativa nasce dalla volontà di mantenere vivo l'interesse per le problematiche della nostra provincia e di raccogliere proposte e suggerimenti da parte dei cittadini e di condividerle con il candidato presidente alla Regione Campania, Roberto Fico.

Si tratta di un primo incontro denominato "Patto per l'Irpinia". L'iniziativa proseguirà domani a Calitri e lunedì ad Avellino all'ex stazione ferroviaria di via Borgo Ferrovia, alla presenza del presidente Fico.

L’appuntamento di lunedì 17 novembre è previsto alle ore 16, all’interno della stazione ferroviaria e dei locali di Avellino Scalo, a Borgo Ferrovia.

Rilancio delle aree interne e dei servizi essenziali, lavoro e sviluppo economico, tutela dell’acqua come bene pubblico e comune, transizione energetica partecipata, sanità territoriale di prossimità, valorizzazione del comparto agricolo, politiche abitative e sicurezza antisismica, democrazia partecipativa, cultura e turismo sostenibile, unioni dei comuni e governance integrata: questi i dieci punti del “Patto per l’Irpinia” che l’ex parlamentare irpino Luigi Famiglietti, la giornalista Maria Laura Amendola, Franco Fiordellisi e Silvana Acierno presenteranno nella città di Avellino insieme al candidato presidente alla regione Campania, Roberto Fico.