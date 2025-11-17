Coldiretti Avellino: "Una buona e corretta alimentazione parte dai bambini" Il monito, in occasione della giornata del ringraziamento tenutasi ad Ariano Irpino

"Inculcare nei bambini, che sono il nostro futuro, l'importanza del cibo e soprattutto di chi lo produce". E' il monito della presidente di Coldiretti Avellino Veronica Barbati dalla festa provinciale del ringraziamento di Coldiretti tenutasi ad Ariano Irpino in piazza Mazzini.

Una vesta insolita quest'anno per questa consolidata tradizione. Il raduno dei trattori, di cui qualcuno simbolicamente addobbato a festa è avvenuto in una nuova location a causa dell'indisponibilità di piazza plebiscito interessata dai lavori di riqualificazione.

"Siamo felici di aver riportato quest'anno la festa del ringraziamento nella parrocchia del compianto don Carminio Lo Surdo, che sappiamo aveva particolarmente a cuore il mondo agricolo - ha affermato la direttrice di Coldiretti Avellino Maria Tortoriello - ed è stata molto significativa anche la presenza dei bambini.

A loro ci siamo rivolti, con un messaggio legato alla buona e corretta alimentazione. Un messaggio dunque legato al cibo buono e sano, contro quelli creati in laboratorio, che risulto essere particolarmente nocivi. La nostra funzione è proprio questa, essere una forza sociale del territorio.