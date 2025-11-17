Premio Moscati a Don Maurizio: il medico Santo ci aiuti sempre a fare del bene Santa Lucia di Serino, ieri la consegna del premio a Don Patriciello

Domenica 16 novembre 2025, a Santa Lucia di Serino, il paese natale di Giuseppe Moscati, il sacerdote Padre Maurizio Patriciello è stato insignito del prestigioso Premio “San Giuseppe Moscati” per il suo impegno sociale e spirituale. Il premio, che porta il nome del santo medico, è stato conferito a Patriciello per il suo continuo sostegno alle persone in difficoltà e per la sua dedizione alla comunità.

Durante la cerimonia, Padre Maurizio ha espresso il suo sincero ringraziamento per il riconoscimento, riflettendo sul valore spirituale del santo a cui è dedicato il premio. «Ringraziamo il Signore. Il caro medico santo ci aiuti a desiderare e fare sempre e solamente il bene», ha detto con emozione, richiamando il messaggio di carità e compassione che caratterizzava la vita di Giuseppe Moscati.

Nel corso dell’incontro, il sacerdote ha anche rivolto una benedizione ai presenti, sottolineando il suo affetto e gratitudine nei confronti di chi lo sostiene nel suo cammino pastorale. «Dio vi benedica», ha concluso, raccogliendo l’applauso di una folla che ha voluto celebrare il suo operato.

Il premio “San Giuseppe Moscati” è un simbolo di riconoscimento per coloro che, come il medico santo, hanno dedicato la propria vita al servizio degli altri, e rappresenta un tributo alla figura di Moscati, che ha incarnato la fede attraverso l’azione caritatevole. Padre Patriciello, che da anni è impegnato nella lotta contro la criminalità e nella promozione della giustizia sociale, si inserisce con questo riconoscimento in una lunga tradizione di persone che, come il santo di Napoli, hanno fatto del bene la propria missione.