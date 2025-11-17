Ariano, l'appello da Masciano: "Grazie per i rattoppi ma serviva ben altro" Residenti indignati: "Attendiamo l'asfalto in questa zona da oltre 20 anni"

"Grazie per i rattoppi ma è sono una presa in giro, ci serviva ben altro". E' quanto affermano in una segnalazione giunta a Ottopagine i residenti di contrada Masciano ad Ariano Irpino. Qui come in altre zone della città, il comune ha provveduto a rappezzare le strade eliminando le buche ma a molti non è andata giù.

"E' da anni, continuano gli abitanti di Masciano - che attendiamo un intervento efficace e risolutivo in questa zona. La strada nonostante le toppe resta disastrata in più punti e preoccupano anche i pali della pubblica illuminazione assai inclinati. Il primo acquazzone pesante si porterà tutto via. Alcune pezze si sono già sbriciolate.

Ci auguriamo che si possano trovare le risorse necessarie per asfaltare totalmente la nostra strada. Lo stiamo aspettando da oltre 20 anni".