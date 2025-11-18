Ti racconto l’Irpinia: la dichiarazione d'amore di Rocco Moccia alla sua terra Ad impreziosire l'evento a Montemiletto il grande carisma di padre Michele Bianco

Successo oltre le previsioni a Montemiletto, nel suggestivo castello della leonessa, per la presentazione del libro di Rocco Moccia: "Ti racconto l’Irpinia", dedicato alla storia delle aree interne e leggende.

Insieme all'autore che già ha avuto modo di essere apprezzato per questa preziosissima opera in altri centri della provincia di Avellino, Carla Moccia ed il parroco di Torre Le Nocelle, don Michele Bianco, che grazie al suo carisma, alla grande capacità di coinvolgimento e alla sua impeccabile relazione ha impreziosito ancora di più l'evento. Iniziativa patrocinata dall'amministrazione comunale di Montemiletto.

Un viaggio affascinante tra storie e leggende, frutto di un meticoloso lavoro di ricerca, aneddoti interessanti e curiosità. Puntuale il reportage di Proposta concreta Montemiletto sull'evento.

La descrizione di Anselmo Di Paola: "L’Irpinia. Sei terra di colline e di crinali, di selve e boschi scrollati dal vento, di scoscesi vigneti e d’uliveti, di vasti campi dal sudor perlati.

Verde Irpinia così ti mostri al guardo del forestiero che calca i sentieri, giammai credea tanto bella fosse

dei lupi l’aspra, recondita terra.

In primavera ed in estate ancor, con le ginestre e le messi dorate, sembri vestita d’un giallo festoso, mentre d’autunno, di rosso vermiglio si tinge il manto dei tuoi fitti boschi, giunto l’inverno, la coltre nevosa

copre i borghi col suo denso candor che consola lo sguardo e allieta il cor.

O dolce Irpinia, del tuo figlio il canto d’orgoglio è frutto qual segno d’amor, che serba degli avi intatto il ricordo dove nessun mai cancellar potrà".