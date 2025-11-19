Venticano: traguardo importante per l'amministrazione comunale Ammesso a finanziamento un progetto per lo sviluppo infrastrutturale del territorio

"Siamo orgogliosi di annunciare che il nostro progetto per lo sviluppo infrastrutturale del territorio è stato ammesso a finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico della regione Campania per la coesione e lo sviluppo territoriale".

Ad annunciarlo l'amministraziomne comunale di Ventivano in Irpinia, guidata dal sindaco Arturo Caprio e dalla sua validissima squadra.

Grazie alla delibera della giunta regionale n. 43 del 5 febbraio 2025 e al decreto dirigenziale n. 98 del 14 novembre 2025, Venticano riceverà un contributo concedibile di € 1.090.678,14 per interventi di infrastrutturazione delle aree produttive.

"Questo finanziamento rappresenta un passo decisivo verso uno sviluppo più dinamico e competitivo del nostro territorio, a beneficio di imprese, lavoratori e cittadini.

L’intervento finanziato riguarda specificamente l’area Pip di Venticano, un’area strategica per lo sviluppo economico locale.

I lavori mireranno a potenziare le infrastrutture e migliorare le condizioni per l’attrazione di investimenti e la crescita delle attività produttive".