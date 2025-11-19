Crisi idrica: stanotte stop all'acqua nell'avellinese: ecco dove Le comunicazioni dell'Alto Calore

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, Giovedì 20 Novembre, nei Comuni di: CESINALI; MONTEFORTE IRPINO (Località Alvanella), Frigento (Case popolari, Contrade Pagliara, Mattine, San Marco, La Quarta, Piano della Croce); Gesualdo (Contrade Ariella, Carpignano, Torre Dei Monaci, Otica, Valli, Fontana Tassola, Maddalena, Pescariello, Lammie, San Silvestro, Pozzo del Principe, S. Elia, Catauro, Capo Del Gaudio e via Dante Alighieri); Lioni (Tutto il territorio); Montella (Contrade Scuozzo, Tagliabosco e zone limitrofe); Paternopoli (Centro urbano, Contrade: Piana Del Bosco, Bovane, Cerreto, Salice, Calore, Nocelleto e zone limitrofe) Nusco (Serbatoio Rurale, località San Pancrazio, tutto il centro urbano, Via Chianola 1 e 2, Via Mito, Via Bivio, Via Vannara, Via Ponnilo Via Campo, Via Ofanto, Via Tagliabosco, Via Macchia, Via Tavernarsa); Sant’Angelo Dei Lombardi (Centro urbano,Istituto Penitenziario,Serbatoio San Francesco e zone limitrofe, Contrada san Francesco); Torella Dei Lombardi (Contrade: Lenze, Boschitiello, Piano Marotta, La Cesine, Fossi Della Corte, via Dell’Angelo); Montefredane (frazione Arcella); Prata Principato Ultra; Pratola Serra. Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse; tuttavia, data la grave carenza idrica, l’erogazione potrebbe interrompersi prima dell’orario previsto. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità; si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui. Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it e Canale Social Facebook. Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente NUMERO VERDE 800954430.