Manca l'acqua scuole chiuse domani a Sturno, in provincia di Avellino. "Causa mancanza di acqua domani, venerdì 21, le scuole resteranno CHIUSE. La riparazione, anche a causa delle cattive condizioni meteo e la complessità dell’intervento, ancora non è terminata. Il ripristino, stante le ultime notizie, potrà avvenire nel pomeriggio di domani, salvo imprevisti ulteriori.". Questo l'avviso del sindaco di Sturno Vito Di Leo .
Manca l'acqua nell'avellinese: il sindaco chiude le scuole
Lavori alle condotte, niente acqua a Sturno. Di Leo: scuole chiuse
Sturno.