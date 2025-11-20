Confcommercio: "Inaccettabile l'interruzione idrica, non se ne può più" L'associazione di Ariano e Valle Ufita esprime profonda indignazione

Confcommercio Ariano-Valle Ufita esprime la propria profonda indignazione per l’ennesimo annuncio di sospensione idrica programmata da parte di alto calore servizi spa, comunicata ancora una volta senza un adeguato preavviso, con conseguenze gravissime per le attività produttive, commerciali, artigianali e ricettive dell’intero territorio.

"Il documento diffuso da alto calore, relativo all’interruzione del servizio di oggi 20 novembre 2025, conferma una gestione che definire approssimativa è un eufemismo. Si apprende che interventi già programmati per il 18 novembre verranno eseguiti con due giorni di ritardo a causa delle avverse condizioni climatiche, provocando riduzioni di portata e sospensioni idriche in decine di Comuni, tra cui Ariano Irpino, Grottaminarda, Melito Irpino, Villanova del Battista, Savignano, Montecalvo Irpino e molti altri.

Questa modalità di gestione rappresenta per noi un danno economico incalcolabile: bar, ristoranti, laboratori, officine, strutture ricettive, servizi alla persona e imprese di ogni genere si trovano ancora una volta a dover riorganizzare l’attività con poche ore di anticipo, affrontando costi aggiuntivi e disagi per la clientela.

È inaccettabile che nel 2025 un’intera provincia venga trattata come fosse sacrificabile, senza alcuna considerazione per il suo tessuto economico.

Riteniamo insufficienti e quasi offensivi i generici inviti a “far scorrere l’acqua fino alla scomparsa dei residui” o l’indicazione del numero verde: ciò che il territorio attende non sono scuse standardizzate, ma una gestione seria, trasparente e responsabile, con una programmazione reale e un’informazione tempestiva e coerente con le esigenze delle imprese".

Confcommercio Ariano-Valle Ufita chiede all’amministratrice unica dell’ente Alfonsina De Felice:

1. Predisporre un protocollo di comunicazione preventiva che tuteli realmente le attività produttive.

2. Un calendario pubblico e dettagliato dei lavori programmati nei prossimi mesi.

3. Indennizzi per le attività che subiscono danni economici a causa delle continue interruzioni idriche.

4. L’intervento delle istituzioni sovracomunali affinché venga garantita la continuità di un servizio essenziale.

"Le imprese del territorio non possono più essere trattate come un dettaglio trascurabile in una gestione che continua a mostrare falle strutturali e operative.

Il nostro comprensorio - conclude la nota - merita rispetto, certezza dei servizi e una visione moderna, non comunicazioni dell’ultimo minuto che paralizzano interi settori".

Ecco la nota di alto calore

Alto Calore Servizi S.p.A., comunica aggiornamento lavori di Acquedotto Campano per la riparazione di una perdita idrica e sostituzione di apparecchiature idrauliche sulla condotta adduttrice DN 800 in agro di Villamaina,

Durante l’intervento si potrebbero verificare riduzioni di portata e sospensioni idriche nei seguenti Comuni (e strutture pubbliche):

Ariano Irpino (intero territorio comunale, Istituto Penitenziario, Ospedale), Grottaminarda, Torella Dei Lombardi, Gesualdo, Villamaina, Fontanarosa, Bonito, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova Del Battista, Savignano Irpino, Greci, Mirabella Eclano, Sturno, Frigento (rurale), Flumeri (Territorio comunale e zona ASI), Apice, Paduli, Sant’Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Campolattaro, Pontelandolfo, Fragneto Monforte, Casalduni (centro abitato e zona STIR).

Il ripristino è previsto il giorno 21 (Venerdì) alle ore 08:00.

L’orario indicato è quello di effettiva apertura degli organi di manovra della condotta distributrice mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità; si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.