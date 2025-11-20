Crisi idrica, condotta rotta: manca l'acqua, i sindaci chiudono le scuole Anche a Passo di Mirabella scuole chiuse

Condotta rotta, manca l'acqua in alcuni comuni della Valle ufita e come Sturno anche il sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero, chiude le scuole della zona Passo di Mirabella. Sui social e altri canali ufficiali la comunicazione è arrivata nel tardo pomeriggio. Liceo classico ,Liceo scientifico e scuola dell'infanzia domani saranno chiusi, mentre le scuole della zona Calore e Centro saranno regolarmente aperte. Sarà garantito il servizio mensa.