Educazione sessuo-affettiva: prevenire è educare Incontro ad Ariano Irpino martedì 25 novembre

In occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne" il comune di Ariano Irpino, con il patrocinio dell'ordine degli psicologi della regione Campania, e in collaborazione con la fondazione identità cultura Ets, promuove l’incontro: "Educazione sessuo-affettiva: prevenire è educare".

L'incontro si terrà martedì 25 novembre alle ore 16.45 nella sala "Ilaria Alpi" del palazzo degli uffici ad Ariano Irpino.

Esperte e esperti discuteranno con il pubblico presente in sala sugli strumenti necessari per aiutare ragazze e ragazzi a costruire relazioni sane, sicure e rispettose dell’altro/a, a riconoscere dinamiche di potere e controllo e a decostruire stereotipi e ruoli di genere dannosi e disfunzionali.

La violenza e il femminicidio non nascono all’improvviso e non rappresentano un fatto privato, che riguarda i singoli individui.

Vi è una responsabilità collettiva che rende necessaria un'alleanza educativa a più livelli, tale da restituire a ragazze e ragazzi tutti gli strumenti di ascolto, educazione e prevenzione. Investire nella formazione emotiva e relazionale nell'età evolutiva significa quindi agire a monte della violenza, promuovendo una cultura del rispetto e della parità.

Nelle prossime ore, non a caso, nella consapevolezza della rilevanza sociale e civile della tematica in questione, il comune di Ariano Irpino procederà alla sottoscrizione di un accordo di rete tra gli istituti secondari di secondo grado Giuseppe De Gruttola, Ruggero II, liceo classico-scientifico Pietro Paolo Parzanese, l'azienda speciale consortile A1 e il centro antiviolenza Ananke.

Si tratta di un programma di intervento sperimentale denominato "Educare alla parità - tra pari", finalizzato alla realizzazione di laboratori di psico educazione volti alla in - formazione ed alla sensibilizzazione proprio sul tema della violenza di genere.

Il programma dell'incontro in programma il prossimo 25 novembre

Saluti

Enrico Franza, sindaco di Ariano Irpino.

Relatori e relatrici

Paolo Valerio docente ordinario di psicologia clinica, università degli studi di Napoli Federico II, presidente fondazione genere identità cultura ets, presidente osservatorio nazionale identità di genere.

Federico Maria de Luca di Melpignano, avvocato e componente dell’osservatorio regionale contro le discriminazioni e violenze Lgbtqia+.

Francesca Palazzetti scrittrice, formatrice ed esperta in educazione sessuale.

Francesco Garzillo psicologo, phd in gender studies, psicoterapeuta, segretario ordine psicologi regione Campania, componente commissione sanità ordine psicologi della regione Campania.

Modera: Grazia Vallone vicesindaca e assessora all’istruzione del comune di Ariano Irpino.