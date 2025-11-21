Avellino, allerta maltempo: crollano le temperature e arriva la neve in Irpinia Fiocchi bianchi in montagna fino a 1000 metri

Maltempo in Irpinia, crollano le temperature e in arrivo è prevista anche la neve. Tra oggi e domani ci sarà un brusco calo delle temperature e su buona parte del territorio da ora sono in corso rovesci e temporali. Nubi e piogge insisteranno fino a sabato.

Previsioni dell'osservatorio di Montevergine per oggi Venerdì 21 Novembre 2025: si prevedono condizioni di cielo molto nuvoloso, con diffuse precipitazioni, specie nelle ore mattutine ed in quelle serali. A fine giornata, la fenomenologia potrà assumere carattere di rovescio o temporale e sarà accompagnata da locali grandinate. In montagna, sono attese nevicate a partire dai 1400-1500 metri. Temperature: in calo. Venti: deboli o moderati, dapprima da ponente, poi dai quadranti meridionali.

Previsioni per dopodomani, Sabato 22 Novembre 2025: si prevedono condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili precipitazioni intermittenti, anche a carattere di rovescio, più probabili sui settori confinanti con il napoletano ed il salernitano. I fenomeni assumeranno carattere nevoso in montagna a partire dai 1000-1200 metri. Temperature: in ulteriore calo. Venti: deboli o moderati, dapprima da meridione, poi da settentrione a fine giornata.