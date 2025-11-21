Finisce il turno ma resta al fianco del suo paziente: grazie dottore sei esempio

Monteverde, il sindaco ringrazia il giovane medico di turno in guardia medica che ha garantito cure

Monteverde.  

È rimasto al fianco del suo paziente fino a quando l'ambulanza non è arrivata. Per ore e oltre la fine del turno. Quella di Antonio Vella, sindaco di Monteverde , è una storia di straordinaria professionalità e umanità "Spesso accade che non si apprezzi abbastanza la professionalità e la disponibilità di chi lavora nella sanità - racconta Vella-.

Vorrei esprimere un sincero ringraziamento al dottore della Guardia Medica in servizio a Monteverde, Edoardo Festa, chiamato ieri mattina alle 7:50. Nonostante il suo turno terminasse alle 8:00, è rimasto al fianco di una paziente con un quadro clinico delicatissimo fino alle ore 12:00.  Durante l’assistenza, la situazione è precipitata a causa di una grave emorragia nasale, che si è sommata alla già delicata condizione della paziente. Il dottore, però, è rimasto costantemente presente, professionale e rassicurante fino al momento in cui la paziente è stata finalmente trasportata in ospedale. La sua dedizione, calma e competenza hanno fatto una grande differenza in un momento estremamente critico.

A nome mio personale  ed a nome della mia comunità, che mi onoro di rappresentare, un sincero ringraziamento al dott. Edoardo Festa per il sostegno e l’umanità dimostrati.

