Condotta rotta a Villamaina, si aggrava la situazione tra Irpinia e Sannio Lavori in corso, disagi in diversi comuni: ecco dove

Alto Calore Servizi S.p.A., comunica che il completamento dei lavori di Acquedotto Campano per la riparazione di una perdita idrica e sostituzione di apparecchiature idrauliche sulla condotta adduttrice nel territorio del Comune di Villamaina, a causa della complessità degli interventi, così come comunicato da Acquedotto Campano, ha subito un ritardo, i lavori sono tuttora in corso. Sarà cura di Acquedotto Campano far conoscere i tempi di chiusura dell’intervento.

I lavori in corso

A causa della prosecuzione dell’intervento si potrebbero verificare, come già anticipato nelle precedenti comunicazioni, riduzioni di portata e sospensioni idriche, con possibili chiusure notturne, dalle ore 22:00, di oggi, alle ore 06:00 di domani (Sabato 22 Novembre), fermo restando l’avvenuto completamento dei lavori di Acquedotto Campano in tempi congrui, nei seguenti Comuni (con indicazione delle zone e delle strutture pubbliche)

I comuni a secco

Ariano Irpino (intero territorio comunale, Istituto Penitenziario, Ospedale), Grottaminarda, Torella Dei Lombardi, Gesualdo, Villamaina, Fontanarosa, Bonito, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova Del Battista, Savignano Irpino, Greci, Mirabella Eclano, Sturno, Frigento (rurale), Flumeri (Territorio comunale e zona ASI), Apice, Paduli, Sant’Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Campolattaro, Pontelandolfo, Fragneto Monforte, Casalduni (centro abitato e zona STIR).

Gli orari

L’orario indicato è quello di effettiva apertura degli organi di manovra della condotta distributrice mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse.

L'avviso

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità; si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui. Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it. Per casi di effettiva necessità è possibile contattare il seguente NUMERO VERDE 800954430