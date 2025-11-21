Grottaminarda: Alessandro Di Battista presenta il suo libro "Democrazia deviata" "Perché non ha più senso parlare di governo del popolo"

Lunedì 24 novembre alle ore 17:00, presso la sala eventi Ciotola in Via Valle 32 a Grottaminarda, Alessandro Di Battista presenterà il suo libro “Democrazia deviata. Perché non ha più senso parlare di governo del popolo” (PaperFIRST). L’iniziativa è promossa dall’associazione Cripta Maynarda insieme alla Mondadori Bookstore di Avellino del Terminal Bus, all’Arci di Avellino e al comune di Grottaminarda.

Nel volume l’autore analizza la crisi delle democrazie contemporanee partendo dal calo della partecipazione elettorale e dalla crescente sfiducia verso le istituzioni rappresentative.

Di Battista sostiene che molte decisioni vengano percepite come influenzate da poteri economici e finanziari esterni alla politica, con un conseguente svuotamento della sovranità popolare. Ampio spazio è dedicato anche al ruolo dell’informazione nei conflitti internazionali più recenti, indicata come fattore che contribuisce ad allontanare i cittadini dalla vita pubblica. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.