Grottaminarda: Alessandro Di Battista presenta il suo libro "Democrazia deviata"

"Perché non ha più senso parlare di governo del popolo"

grottaminarda alessandro di battista presenta il suo libro democrazia deviata

Nel volume l’autore analizza la crisi delle democrazie contemporanee partendo dal calo della partecipazione elettorale e dalla crescente sfiducia verso le istituzioni rappresentative...

Grottaminarda.  

Lunedì 24 novembre alle ore 17:00, presso la sala eventi Ciotola in Via Valle 32 a Grottaminarda, Alessandro Di Battista presenterà il suo libro “Democrazia deviata. Perché non ha più senso parlare di governo del popolo” (PaperFIRST). L’iniziativa è promossa dall’associazione Cripta Maynarda insieme alla Mondadori Bookstore di Avellino del Terminal Bus, all’Arci di Avellino e al comune di Grottaminarda.

Nel volume l’autore analizza la crisi delle democrazie contemporanee partendo dal calo della partecipazione elettorale e dalla crescente sfiducia verso le istituzioni rappresentative.

Di Battista sostiene che molte decisioni vengano percepite come influenzate da poteri economici e finanziari esterni alla politica, con un conseguente svuotamento della sovranità popolare. Ampio spazio è dedicato anche al ruolo dell’informazione nei conflitti internazionali più recenti, indicata come fattore che contribuisce ad allontanare i cittadini dalla vita pubblica. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti. 

Ultime Notizie