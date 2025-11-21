Venerdì nero: fila alle fontane, disagi nelle case e commercio in ginocchio Ecco le ultime notizie sull'interruzione idrica

Non prima di domani mattina alle 6.00 stando alle ultime informazioni fornite dall'alto calore, l'acqua tornerà nelle case e attività commerciali.

I lavori sulla condotta adduttrice a Villamaina sono terminati ma ci vorrà ancora del tempo perchè la situazione possa tornare alla normalità.

Fontane prese d'assalto da stamane nei vari comuni. Meno male che esistono ancora e nessuno le ha depredate finora. Una grande risorsa soprattutto in queste situazioni di emergenza.

Ci fermiamo anche noi in via Sant'Antonio, taniche in mano. C'è chi trascina in macchina una latta pesantissima da 30 litri. La domanda al nostro arrivo è inevitabile: "Che si sa? Nessuno ci informa, meno male che ci siete almeno voi. Ma quando torna l'acqua?". Arriva un messaggio nel display: "Mancano solo un paio di giorni al voto". Rispondiamo elegantemente: "Manca anche l'acqua da due giorni". La successiva risposta di un candidato: "Manca anche a me".

Nei bar ed altre attività ristorative la situazione è particolarmente critica. I dipendenti stanno facendo tutto il possibile per limitare al minimo i disagi ma non è facile. In sofferenza, pastifici, panifici, caseifici, lavanderie, parrucchieri. Quello di oggi è stato un venerdì nero.

Un dramma per anziani, disabili, ammalati soprattutto allettati nelle case e bambini. "Completamente abbandonati da tutti. In questi ultimi giorni, abbiate almeno il buon senso di non disturbarci con gli appelli a votare tizio caio e sempronio, inondandoci di schede e "pagelline". Lasciateci in pace. Sappiamo noi quello che dobbiamo fare". Ci sono operai che da due giorni non riescono a farsi una doccia. E' vergognoso.

Il sindaco Enrico Franza che stamane ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado ha avuto contatti continui con la dirigenza e tecnici dell'alto calore, sollecitando una rapida ripresa dell'erogazione idrica. Altro non possono fare i sindaci del territorio alle prese con una situzione precaria della rete idrica che dura ormai da anni.

Questo è l'ultimo aggiornamento da parte dell'alto calore

Facendo seguito alla nostra comunicazione prot. U2025_ME_000322 del 21/11/2025, si informa che, sulla base dell’ultimo aggiornamento ricevuto da Acquedotto Campano, le operazioni di ripristino sulla condotta adduttrice nel territorio del Comune di Villamaina sono terminate.

Si precisa che, nei seguenti Comuni e zone, l’erogazione idrica non sarà ripristinata prima delle ore 06:00 di domani, 22 novembre 2025, a causa dei tempi necessari per il riempimento delle condotte e dei serbatoi a servizio delle utenze:

Ariano Irpino (intero territorio comunale, Istituto Penitenziario, Ospedale), Grottaminarda, Torella Dei Lombardi, Gesualdo, Villamaina, Fontanarosa, Bonito, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova Del Battista, Savignano Irpino, Greci, Mirabella Eclano, Sturno, Frigento (rurale), Flumeri (territorio comunale e zona Asi), Apice, Paduli, Sant’Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Campolattaro, Pontelandolfo, Fragneto Monforte, Casalduni (centro abitato e zona Stir).

Si segnala che, alla riapertura del flusso idrico, potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua, che non pregiudicano la potabilità. Si consiglia pertanto di far scorrere l’acqua dai propri rubinetti per alcuni minuti, fino alla completa scomparsa degli eventuali residui.

Alto Calore Servizi spa provvederà ad informare gli Utenti attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it. Per casi di effettiva necessità è possibile contattare il seguente numero verde 800954430.