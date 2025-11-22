Notte artica, risveglio incantato sul Laceno, oggi neve fino a 1000 metri Giù le temperature in Irpinia, oggi previste altre precipitazioni nevose

Arriva la prima neve di questo autunno in Irpinia. Imbiancate le cime del monte Terminio e del Partenio e nevicata in corso stamane sul Laceno. I primi fiocchi sono caduti ieri sul Monte Partenio, come spiega l’Osservatorio Meteorologico di Montevergine, specificando che alle 9.12, mentre era in atto la precipitazione nevosa sulle vette del Partenio, la temperatura era “di +0,6°C“. Altra neve è venuta giù in serata.

Notte artica con la dama bianca

"Sulle vette del Partenio, si è accumulato uno strato di neve fresca, che in linea di massima è destinato a crescere nelle prossime 24 ore. Qualche fiocco si è visto anche all’Osservatorio e all’Oasi di Pannarano.", spiegano gli esperti dell'osservatorio di MOntevergine sulla pagina social

La Protezione civile aveva segnalato l'allerta meteo per le precipitazioni anche in provincia di Avellino. Non si sono registrati particolari disagi.

Le previsioni

Oggi, secondo l'osservatorio di Montevergine, si prevedono condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili precipitazioni intermittenti, anche a carattere di rovescio, più probabili sulle aree più occidentali e meridionali della provincia. I fenomeni assumeranno carattere nevoso in montagna a partire dai 1000-1200 metri o localmente sino a quote di bassa montagna nelle prime ore della sera. Il tempo tenderà a migliorare in tarda serata. Temperature: in calo. Venti: deboli o moderati, dapprima da meridione, poi da settentrione a fine giornata.

Previsioni per domani, Domenica 23 Novembre 2025: è prevista una generale alternanza tra nubi e schiarite, con assenza di fenomeni di rilievo. Temperature: minime in ulteriore calo, massime in lieve aumento. Venti: moderati dai quadranti occidentali.