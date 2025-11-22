San Mango sul Calore non dimentica il sisma del 1980: lutto cittadino in paese L'esempio del giovane sindaco Teodoro Boccuzzi

San Mango sul Calore, tra i comuni irpini quasi completamente devastati dal terremoto del 1980 non resterà in silenzio domani in occasione del 45esimo anniversario del disastroso sisma, coinciso quest'anno tra nin poche polemiche con le elezioni regionali.

Il giovane sindaco Teodoro Boccuzzi ha proclamato il lutto cittadino. L'amministrazione comunale ha rivolto attraverso un manifesto l'invito a tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia in ricordo dei concittadini che hanno perso la vita a causa del tragico evento sismico.

Nel comune di San Mango sul Calore, il terremoto causò la morte di 84 persone,173 feriti e 713 senzatetto.

Alle 10.30 la partenza dal municipio, in corteo fino al cimitero comunale. Alle 11.00 nello stesso luogo, la celebrazione della santa messa in suffragio delle vittime del terremoto. (Foto dalla pagina facebook dell'amministrazione comunale).