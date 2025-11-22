L'acqua sta arrivando lentamente ovunque, ma ci sono ancora criticità La lunga interruzione dovuta alla rottura della condotta adduttrice nel territorio di Villamaina

L'acqua sta arrivando lentamente ovunque, il flusso è iniziato già dalla tarda serata di ieri dopo circa 36 ore di interruzione dovuta ai lavori che hanno interessato la condotta adduttrice nel territorio del Comune di Villamaina.

In qualche zona, fa sapere l'alto calore, occorre ancora del tempo per il riempimento totale delle condotte e dei serbatoi a servizio delle utenze.

Criticità ci vengono segnalate da contrada Scarnecchia, Accoli e in centro da viale Tigli a via Marconi.

Proteste da parte dei cittadini per il mancato invio delle autobotti: "Anziani, ammalati molti dei quali allettati, bambini sono stati letteralemnete dimenticati. Andava predisposto un intervento imponente di protezione civile - ci dice un abitante di via Guardia - cosa che non abbiamo visto".

Questi sono stati i comuni interessati dal disservizio: Ariano Irpino (intero territorio comunale, Istituto Penitenziario, Ospedale), Grottaminarda, Torella Dei Lombardi, Gesualdo, Villamaina, Fontanarosa, Bonito, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova Del Battista, Savignano Irpino, Greci, Mirabella Eclano, Sturno, Frigento (rurale), Flumeri (territorio comunale e zona Asi), Apice, Paduli, Sant’Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Campolattaro, Pontelandolfo, Fragneto Monforte, Casalduni (centro abitato e zona Stir).

Si segnala che, alla riapertura del flusso idrico, potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua, che non pregiudicano la potabilità.

Si consiglia pertanto di far scorrere l’acqua dai propri rubinetti per alcuni minuti, fino alla completa scomparsa degli eventuali residui.