Giornata storica per l'Irpinia, i 115 anni di nonna Laurina: è festa a Sturno

Il giorno tanto atteso è arrivato, in un sabato leggermente innevato sulle cime più alte dell'Irpinia e alla vigilia dell'anniversario del terremoto del 23 novembre 1980. Un traguardo straordinario mai vissuto finora in provincia di Avellino, nelle aree interne.
A Sturno, oggi pomeriggio la grande festa per l'invidiabile traguardo dei 115 anni Lucia Laura Sangenito, per tutti "Laurina".
E' la donna più anziana d'Italia, la terza persona più longeva in Europa e la quarta nel mondo. La prima donna più longeva nel mondo è inglese e di anni ne ha 116, la seconda, francese 115 e la terza statunitense poco più di 115.
Un record per l'Irpinia, la Campania e l'Italia intera quello di Lucia Laura Sangenito. Clicca qui per rivedere le immagini dello scorso anno.
Oggi pomeriggio alle 15.00 nella sua abitazione di via operai a Sturno, riceverà come ogni anno l'omaggio dell'amministrazione comunale con la visita del sindaco Vito Di Leo.