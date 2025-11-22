Giornata storica per l'Irpinia, i 115 anni di nonna Laurina: è festa a Sturno E' la donna più anziana d'Italia, la terza persona più longeva in Europa e la quarta nel mondo

a cura di

Gianni Vigoroso

sabato 22 novembre 2025 alle 10:36



Giornata storica per l'Irpinia