Sturno: anche i carabinieri festeggiano la donna più longeva d’Italia L'omaggio dell'Arma a nonna Laurina

Nel giorno che segue la ricorrenza della Virgo Fidelis, la patrona dell’Arma dei carabinieri, nonna Lucia Laura Sangenito, detta Laurina, nata il 22 novembre del 1910, festeggia i suoi 115 anni.

Una coincidenza che non poteva passare inosservata, tanto che per festeggiare l’ultracentenaria di Sturno i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano hanno voluto regalarle proprio l’immagine della loro patrona.

Laurina, circondata dall’affetto di un intero paese e fervente credente, ha ricevuto con visibile emozione il dono e la visita dei carabinieri; i suoi silenti custodi che spesso si fermano a casa a farle visita.

Una storia di fermezza, costanza e fedeltà quella di nonna Laura, valori che condivide con l’Arma dei carabinieri e che, come la benemerita, contribuisce ancora a tramandare alle nuove generazioni.

Come avvenuto lo scorso anno, nonna Laurina è adesso in attesa di ricevere la sua personalissima copia del “Calendario storico” simbolo tangibile di una fede che resta tale anche nel corso dei secoli.