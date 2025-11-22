"L'arte urla contro la violenza": Fidapa in campo ad Ariano Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Fidapa, sezione di Ariano Irpino ha indetto per il prossimo 25 novembre 2025, nell'auditorium comunale "Lina Wertmuller", in via D'Afflitto alle ore 10, un incontro - dibattito dal titolo: "L'arte urla contro la violenza".

La manifestazione avrà come punto focale una mostra di opere di famosi artisti locali e di elaborati di studenti del liceo artistico Ruggero II di Ariano Irpino.

Prenderanno parte all'incontro dibattito, oltre alla presidente di sezione arianese Marika Luparella e le varie autorità previste, la moderatrice e relatrice: Maria Elena De Gruttola, gli artisti Romano Abanese (con l'opera "Stalking"), Carmine Grasso (con "II rapimento di Lucia"), Flavio Grasso (con l'opera "Figura con crepe e ramo n, 1"), gli studenti del liceo Parzanese che commenteranno alcune opere di Shamsa Hassiani, Luca Pugliese ("Donne in prigione"), studenti del liceo artistico Ruggero II che illustreranno 6 opere di loro produzione, Franz Allen Zimmermann, performance teatrale e flash mob finale.

Saranno anche presenti le socie dell'associazione, numerosi studenti provenienti dal liceo artistico "Ruggero II", dal liceo classico e scientifico Pietro Paolo Parzanese" e istituto professionale Giuseppe De Gruttola". L'incontro dibattito è aperto a tutti.