Primi timidi fiocchi di neve a Trevico, cappa della Campania: ecco la foto La coltre bianca è stata subito immortalata dagli abitanti

Primi fiocchi di neve ad oltranza da stamane sulla cappa della Campania, in Irpinia a Trevico. Tetti imbiancati e una leggera spolverata in paese sia al risveglio che in serata. La coltre bianca è stata subito immortalata dagli abitanti. La foto che vedete è stata scattata all'interno della villa comunale.

Un leggero strato di neve nei vicoli del paese. Trevico in Campania, come Monteleone di Puglia sono i comuni più alti delle due regioni, dove il freddo si fa sentire. Nessun disagio. Sono solo le prime avvisaglie d'autunno, per l'arrivo di sua maestà l'inverno, bisogna ancora attendere.