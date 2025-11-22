Festa degli agricoltori e del ringraziamento del raccolto: Zungoli di prepara L'appuntamento è per domenica 30 novembre: ecco il programma

"La terra non appartiene all'uomo, è l'uomo che appartiene alla terra". E' lo slogan significativo che accompagna la festa degli agricoltori e del ringraziamento del raccolto a Zungoli. A promuoverla "La civiltà contadina".

L'appuntamento è per domenica 30 novembre. Il programma: "Ore 08.30 raduno dei mezzi agricoli nella zona del campo sportivo a seguire la sfilata dei mezzi agricoli con arrivo in via largo fontana. Santa messa di ringraziamento nella chiesa di Santa Maria Assunta con inizio alle 10.30. Subito dopo la benedizione dei mezzi agricoli. Alle 13.00 il pranzo comunitario all'angolo verde in via porta Sant'Anna.

La giornata sarà allietata dal gruppo Seppuccio folk come sempre tra i piùcoinvolgente e dinamici. L'iniziativa si svolge come ogni anno grazie all'impegno e alla determinazione di Antonio Filomena.