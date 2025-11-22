Giornata mondiale dei giovani: preghiera, gioia e testimonianze Avvicendamento nella pastorale giovanile e vocazionale ad Ariano Irpino

Nella chiesa di Sant’Agostino, ad Ariano Irpino, una splendida giornata diocesana dei giovani, fatta di preghiera, gioia e testimonianze.

I ragazzi che hanno partecipato al giubileo hanno condiviso parole profonde: il cammino, l’incontro con la misericordia, la scoperta di una fede viva che cresce nella fraternità.

Durante l’incontro si è svolto il passaggio di servizio:

"Don Daniele conclude il suo incarico dopo diciotto anni di servizio intenso e appassionato nella Pg diocesana e don Vincenzo e don Nico Santosuosso iniziano, anzi proseguono, il loro cammino in Pg ma come nuovi incaricati della Pastorale Giovanile e Vocazionale.

Con grande gratitudine, don Daniele ha ringraziato il Vescovo Sergio Melillo per la fiducia di questi anni e il Vescovo Giovanni, che per primo lo introdusse nel cammino della pastorale giovanile. Una riconoscenza che nasce da un servizio vissuto con cuore, dedizione e amore per i giovani. Ha inoltre espresso il grazie a tutti i sacerdoti della diocesi e hai giovani che hanno collaborato in Pg negli anni, che sono stati la vera forza di quanto abbiamo potuto fare.

Ringraziamo il Signore per questo cammino, e accompagniamo con la preghiera il servizio che continua, nella gioia del Vangelo".