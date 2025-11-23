Cif Avellino, Antonia Di Nardo è la nuova presidente: siamo una grande famiglia Le elezioni, le nomine

Ieri 22 novembre alle 16.00, presso la Sede del Cif Provinciale di Avellino in Via Vasto 29, si è rinnovato il consiglio di presidenza provinciale di Avellino. . L'emozione della condivisione dei principi associativi, oggi ha unito tutte le aderenti durante questo Congresso eelettivo.

L'emozione

Ma a rafforzare l'emozione è stata la presenza della Presidente Regionale Marinella Gargiulo, che ha rivestito il ruolo di Presidente del Congresso, cui il Cif Provinciale di Avellino non può che esprimere affetto, gratitudine ed amicizia. Il regista Luigi Cuomo, da sempre amico, prezioso collaboratore e sostenitore delle attività Cif, è intervenuto presentando il Docufilm sul Cif (che ci appresteremo a diffondere il più possibile), realizzato durante il nostro progetto Tutta un'altra storia con il sostegno di Fondazione con il Sud.

La relazione

La Presidente uscente Francesca Archidiacono ha esposto una relazione in cui si è rivissuto e si è fatto il punto sul lavoro svolto dal Cif Provinciale di Avellino nel suo mandato, da cui è emerso come la coralità sia effettivamente ancora una volta il punto di forza della associazione, anche in momenti storici complicati e di trasformazione. La presidente eletta Antonia Di Nardo, ringrazia tutte per la fiducia in lei conferita, sapendo che la responsabilità sarà condivisa come sempre, da questa grande e meravigliosa famiglia che è il Cif.

Le nomine

Il consiglio Proviciale è composta da Francesca Archidiacono, Ortensia Morante, Anna Cortese, Nunzia Zolzethich, Connie Della Sala, Roslaba Coppola, Carmen Melucci e Marianna Dello Russo.