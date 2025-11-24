Violenza contro le donne, Sai Zungoli: "Fondamentale lavorare in rete" "Ricordare, proteggere, educare. E' così che scegliamo di esserci"

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il coordinamento e l’èquipe multidisciplinare dell’ampliamento progetto 316 Sai ordinari di Zungoli, con la partecipazione attiva del primo cittadino Paolo Caruso e dell’amministrazione comunale, hanno scelto di lasciare un commento simbolico, semplice ma sentito, per ricordare questa ricorrenza così significativa.

Un gesto silenzioso, ma denso di riflessione, per sottolineare che la prevenzione passa prima di tutto dal riconoscimento dei segnali, anche quelli invisibili.

La violenza sulle donne non è fatta solo di gesti estremi, ma spesso si annida nei comportamenti quotidiani, nei piccoli abusi di potere, nel controllo e nella svalutazione.

"Lavorare in rete, tra istituzioni, servizi e comunità, è essenziale per intervenire in modo efficace e tempestivo.

Come progetto di accoglienza, rinnoviamo l’impegno a sensibilizzare, supportare e costruire relazioni basate sul rispetto e sull’ascolto. Ricordare, proteggere, educare. È con queste parole che, anche senza eventi ufficiali, scegliamo di esserci".