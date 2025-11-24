Ariano: perdita di acqua in contrada Stratola e via fontananuova Erogazione idrica regolare da due giorni in Irpinia ma solo grazie alle elezioni

Erogazione idrica regolare da due giorni in Irpinia. Le operazioni di voto hanno "graziato" i cittadini nell'ultimo week end. Niente interruzioni pomeridiani, serali o notturne da parte dell'alto calore. Ordini dall'alto al fine di evitare disagi nei seggi elettorali.

E intanto le perdite, non conoscono pause. E' piuttosto consistente quella attualmente in atto in contrada Stratola. Siamo lungo la strada che porta al crocifisso poco distante dal cantiere della ferrovia.

E in via fontananuova preoccupanti avvisaglie per i residenti, a pochi metri dal muro crollato nel dicembre dello scorso anno.

Da un tombino, lungo la strada in cui proprio un anno fa è avvenuta la sostituzione integrale della condotta idrica fuoriesce acqua da un tombino di sfogo. E' da almeno tre giorni che si registra questa situazione.

Il timore è che possa trattarsi di una ennesima rottura e questa volta proprio sulla nuova linea. Viene rivolto un appello ad intervenire prima che possano verificarsi nuovi danneggiamenti.