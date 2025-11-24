Ariano, acqua dal tetto in casa: appello urgente da rione Martiri La segnalazione ci arriva da via Vinciguerra

Un armadio già buttato e di questo passo con l'arrivo dell'inverno non sappiamo che fine faranno anche gli altri mobili. Siamo veramente preoccupati".

L'appello disperato arriva ad Ottopagine da un a palazzina, di via Ireneo Vinciguerra, zona Martiri Perazzo. Quattro sono i condomini all'interno. Ed è all'ultimo piano che si rigistrano infiltrazioni di acqua proveniente dal tetto. All'interno viso tre persone, mamma, padre e figlio.

"Volevo avventurarmi io stesso - ci di quest'ultimo - per una riparazione, ma è pericoloso salire sul tetto. Rivolgiamo un appello all'Acer affinchè possa prendere a cuore la nostra segnalazione. Un intervento che ci auguriamo, possa essere effettuato prima dell'arrivo della neve".