"Abbiamo ammalati in casa, siamo senz'acqua e riscaldamento"

"Abbiamo ammalati in casa, siamo senz'acqua e chiaramente privi di riscaldamento ma evidentemente in queste ore c'è altro a cui pensare".
E' l'appello che arriva da contrada Stratola ad Ariano Irpino. "Non sappiamo a chi rivolgerci. Nessuno ci ascolta".
In mattinata nella zona a ridosso del cantiere della ferrovia lungo la strada che porta al crocifisso è stata segnalata un'enorme perdita di acqua dai residenti.
Stessi disagi in contrada Manna: "L'acqua manca, ieri sera alle 19:00 non c’era, è arrivata verso le 10 questa mattina ed è andata subito via".