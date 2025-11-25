Violenza sulle donne: l'informazione che parte dai bambini L'esempio dalla ludoteca "Lupo GiNo Kids Club" a Calore

Il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Lupo GiNo Kids club ha ospitato un'importante attività dedicata ai bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni.

L'iniziativa, guidata dalle operatrici Medea e Michela Camuso, ha visto la partecipazione speciale di Valentina Pipolo, che ha promosso l'attività utilizzando le sue competenze sportive.

L'evento ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare i più piccoli su un tema cruciale, attraverso giochi e attività motorie che hanno incoraggiato il rispetto e la gentilezza nelle relazioni interpersonali. Grazie all'approccio dinamico di Valentina, i bambini hanno potuto imparare divertendosi, partecipando a esercizi e giochi di squadra che enfatizzavano il valore della cooperazione e del rispetto reciproco.

Medea e Michela hanno ideato un programma ricco di laboratori e momenti di confronto, in cui i piccoli partecipanti hanno potuto esprimere le proprie emozioni e riflessioni su temi legati alla violenza e alla discriminazione.

La presenza di Valentina Pipolo ha ulteriormente arricchito l'attività, portando un tocco di energia e motivazione, grazie alla sua esperienza nel mondo dello sport e al suo impegno nella lotta contro la violenza di genere.

L'incontro si è concluso con un messaggio chiaro: la prevenzione della violenza inizia fin dalla tenera età, e ogni piccolo gesto di rispetto può contribuire a costruire un futuro migliore. L'iniziativa svolta al Lupo GiNo kids Club dimostra l'importanza di educare le nuove generazioni a valori fondamentali, affinché possano diventare adulti consapevoli e rispettosi.

Questa giornata è stata un passo importante per sensibilizzare i bambini su un tema così delicato, sottolineando che tutti, indipendentemente dall'età, possono fare la differenza nella costruzione di una società più giusta e equa.