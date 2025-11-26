Addio a Franco Barbetta, volontario instancabile: dolore in Irpinia Lutto tra i volontari della Misericordia

Addio a Franco Barbetta, presidente della Misericordia di Acerra, riferimento per il mondo del volontariato campano. Dolore in Irpinia dove tanti referenti del territorio ricordano l'uomo , il volontario, l'amico. "Caro Franco, il tuo ricordo continua a vivere in ognuno di noi e nella grande famiglia della Misericordia di Acerra, alla quale hai dedicato tempo, impegno e soprattutto cuore - ricorda commosso Antonio Cucciniello-. Sei stato un punto di riferimento, un volontario instancabile, sempre pronto a tendere la mano e a metterti al servizio degli altri senza esitare. Insieme abbiamo affrontato tante sfide, grandi e piccole: dalle esercitazioni che ci hanno formato e unito, fino alle emergenze più dure. L’ultima, il terremoto di Amatrice, ha mostrato ancora una volta il tuo coraggio, la tua determinazione e quella tua capacità di restare saldo quando tutto intorno vacillava. Oggi ci mancano il tuo sorriso, la tua presenza discreta ma fondamentale, la tua dedizione sincera. Ma ciò che hai lasciato non svanirà: vive nei ricordi condivisi, nelle persone che hai aiutato, nei valori che hai trasmesso a tutti noi.Grazie, Franco, per il cammino fatto insieme. Continuerai ad accompagnarci, sempre.".