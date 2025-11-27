"Nel 2025 a scuola in aule con 10 gradi e scale di emergenza inadeguate" La protesta dei genitori degli alunni del liceo linguistico di Sant'Angelo dei Lombardi

"Nel 2025 e in un paese simbolo del terremoto in Irpinia, Sant'Angelo dei Lombardi che dovrebbe insiegnare tanto, siamo costretti a lamentare l'inadeguatezza delle strutture pubbliche. Il nostro timore è che l'edificio distaccato in cui ha sede attualmente il liceo linguistico, non sia a norma. Qualcuno ci rassicuri ma con dati alla mano."

L'appello ad Ottopagine arriva dai genitori degli alunni che frequentano l'istituto, i quali lamentano anche la presenza di aule gelide a scuola. "Siamo a fine autunno, il maltempo di queste ore si è fatto sentire non solo fuori ma anche dentro e il peggio forse deve ancora arrivare".

Gli studenti come si ricorderà sono stati trasferiti due anni fa, all’ultimo piano di un edificio che in passato ospitava gli uffici dell’Inps".

"Abbiamo dovuto fare i conti in queste ore con dieci gradi. Cosa che non prevede la normativa nazionale. Ma vi sembra una cosa normale? Ma c'è di più, attualmente siamo completamente distaccati dagli altri indirizzi dell’istituto. Per dirla in bere: totalmente isolati. Per non parlare della mancanza di uscite di sicurezza interne, le scale di emergenza sono all'interno e non all'esterno e infissi guasti, con l'aria che penetra dalle finestre. Nella sede centrale? Lì è un altro mondo, stanno tutti al caldo e al sicuro, beati, felici e contenti rispetto ai nostri figli completamente abbandonati".

Viene rivolto un appello urgente alla dirigenza scolastica, al sindaco, al provveditorato agli studi e al prefetto di Avellino, affinchè ognuno nelle rispettive competenze possa prendere a cuore questo grido di protesta.