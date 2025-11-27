Violenza contro le donne: dimostrazione di difesa personale a scuola ad Ariano Accade al plesso Covotta dell'istituto comprensivo don Milani

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la scuola secondaria di primo grado, plesso Covotta dell'istituto comprensivo "Calvario-Covotta-don Lorenzo Milani" di Ariano Irpino ha ospitato una significativa iniziativa educativa dedicata agli alunni delle classi prime e seconde.

L’evento è stato promosso dall’Inner Wheel Club Hirpinia, guidato dalla presidente Mafalda Meninno, affiancata dalle socie Nilde Morelli, Tosca Donnarumma, Katia La Manna e Maria Abruzzese, da sempre impegnate nella sensibilizzazione su tematiche sociali e di tutela della persona.

Protagonisti della mattinata anche i maestri di karate Antonio Cappuccio, 7º Dan, e Gerardino Cappuccio, 5º Dan, che hanno proposto una dimostrazione di difesa personale pensata come strumento educativo per prevenire e contrastare la violenza di genere.

Attraverso esempi pratici, spiegazioni e semplici tecniche di autodifesa, gli studenti hanno potuto comprendere l’importanza dell’autoconsapevolezza, della gestione delle emozioni e della capacità di reagire in situazioni potenzialmente rischiose.

La palestra della scuola si è trasformata in un vero e proprio laboratorio di educazione al rispetto, all’ascolto e alla sicurezza personale. L’iniziativa, accolta con entusiasmo da studenti e docenti, ha permesso di affrontare un argomento delicato con un linguaggio vicino ai giovani, mostrando come lo sport possa diventare veicolo di valori e strumento di prevenzione.

La dirigente scolastica e i docenti hanno espresso gratitudine alle rappresentanti dell’Inner Wheel e ai maestri di karate per l’impegno e la professionalità, sottolineando l’importanza di percorsi educativi continui contro ogni forma di violenza.

Un momento di grande valore formativo che ha lasciato nei ragazzi un messaggio chiaro: il rispetto dell’altro e la consapevolezza di sé sono i primi passi per costruire una società più sicura e più giusta.