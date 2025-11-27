Violenza contro le donne: dimostrazione di difesa personale a scuola ad Ariano

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la scuola secondaria di primo grado, plesso Covotta dell'istituto comprensivo "Calvario-Covotta-don Lorenzo Milani" di Ariano Irpino ha ospitato una significativa iniziativa educativa dedicata agli alunni delle classi prime e seconde.
L’evento è stato promosso dall’Inner Wheel Club Hirpinia, guidato dalla presidente Mafalda Meninno, affiancata dalle socie Nilde Morelli, Tosca Donnarumma, Katia La Manna e Maria Abruzzese, da sempre impegnate nella sensibilizzazione su tematiche sociali e di tutela della persona.
Protagonisti della mattinata anche i maestri di karate Antonio Cappuccio, 7º Dan, e Gerardino Cappuccio, 5º Dan, che hanno proposto una dimostrazione di difesa personale pensata come strumento educativo per prevenire e contrastare la violenza di genere.
Attraverso esempi pratici, spiegazioni e semplici tecniche di autodifesa, gli studenti hanno potuto comprendere l’importanza dell’autoconsapevolezza, della gestione delle emozioni e della capacità di reagire in situazioni potenzialmente rischiose.
La palestra della scuola si è trasformata in un vero e proprio laboratorio di educazione al rispetto, all’ascolto e alla sicurezza personale. L’iniziativa, accolta con entusiasmo da studenti e docenti, ha permesso di affrontare un argomento delicato con un linguaggio vicino ai giovani, mostrando come lo sport possa diventare veicolo di valori e strumento di prevenzione.
La dirigente scolastica e i docenti hanno espresso gratitudine alle rappresentanti dell’Inner Wheel e ai maestri di karate per l’impegno e la professionalità, sottolineando l’importanza di percorsi educativi continui contro ogni forma di violenza.
Un momento di grande valore formativo che ha lasciato nei ragazzi un messaggio chiaro: il rispetto dell’altro e la consapevolezza di sé sono i primi passi per costruire una società più sicura e più giusta.