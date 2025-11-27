La Madonna col bambino nel fotogramma della frana, la suggestione corre sul web Sui social la foto della frana diventa virale e a tanti ricorda l'icona sacra di Montevergine

La Madonna col bambino in braccio nel fotogramma della frana: una suggestione sottolineata anche dal sindaco di Mercogliano che sembra far pensare a una protezione materna, quasi a un segno rivolto a Montevergine e ai comuni alle falde del Partenio. La foto simbolo della ferita nel cuore del monte Partenio viene guardata con occhi carichi di fede e speranza dagli Irpinia e pellegrini, che restano in attesa della riapertura della strada provinciale, che conduce al Santuario Benedettino. Restano isolati i 15 monaci benedettini, in attesa del completamento degli interventi si pulizia della carreggiata , invasi da fango e detriti, e della messa in sicurezza in somma urgenza dei costoni del massiccio del Partenio.