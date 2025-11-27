La Madonna col bambino in braccio nel fotogramma della frana: una suggestione sottolineata anche dal sindaco di Mercogliano che sembra far pensare a una protezione materna, quasi a un segno rivolto a Montevergine e ai comuni alle falde del Partenio. La foto simbolo della ferita nel cuore del monte Partenio viene guardata con occhi carichi di fede e speranza dagli Irpinia e pellegrini, che restano in attesa della riapertura della strada provinciale, che conduce al Santuario Benedettino. Restano isolati i 15 monaci benedettini, in attesa del completamento degli interventi si pulizia della carreggiata , invasi da fango e detriti, e della messa in sicurezza in somma urgenza dei costoni del massiccio del Partenio.
La Madonna col bambino nel fotogramma della frana, la suggestione corre sul web
Sui social la foto della frana diventa virale e a tanti ricorda l'icona sacra di Montevergine
Mercogliano.