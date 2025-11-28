Violenza sulle donne: lo sport come strumento di prevenzione L'intervento di Marianna Rogazzo Safeguarding dell'Asd Arcieri del Tricolle

Marianna Rogazzo, Safeguarding dell’Asd Arcieri del Tricolle, è stata una delle relatrici all'iniziativa "Il talento oltre il genere", organizzata il 25 novembre 2025 a Villanova Del Battista dal Comune e dalla locale sezione della Fidapa, in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne".

Rogazzo, nel suo intervento, si è soffermata sul ruolo della nuova importante figura del Safeguarding, introdotta dalla recente riforma dello sport e sull'importanza del prevenire atti discriminatori, di molestie e di abusi anche nel mondo dello sport ed in particolare, in sintonia con l’argomento della giornata titolata “Il talento oltre il genere”, ha fortemente attirato l’attenzione dei partecipanti, anche dal punto di vista emozionale, quando ha ricordato il differente trattamento dei giornali sportivi dedicati al “talento” degli arcieri uomini italiani nel conquistare podi alle diverse olimpiadi nel tiro con l’arco a fronte di un titolo meno edificante per le arciere italiane che, a parità di eccellenza, alle olimpiadi di Rio de Janeiro hanno dovuto subire un titolo giornalistico non improntato sul loro “talento” bensì sul loro aspetto fisico, con sottolineatura dell’essere “cicciottelle”.

La relatrice ha concluso il suo intervento ricordando l’utilità di porre attenzione all’uso del linguaggio, in tutti gli ambiti, perché lo stesso linguaggio scaturisce da ciò che pensiamo ed induce a scelte comportamentali che avranno un impatto, con conseguenze, su chi riceve le nostre comunicazioni.